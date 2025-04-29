Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA) офіційно підтвердило бан на 18 місяців для австралійця. Перселл порушив ліміт внутрішньовенних вливань. Згідно з антидопінговими правилами він складає 100 мл упродовж 12 годин, натомість тенісист 16 та 20 грудня 2023 року влив собі понад 500 мл.

Світоліна була за крок від проблем з допінг-контролем: "Дійшло до абсурду"

ITIA 12 грудня 2024-го надіслало спортсмену повідомлення про можливе порушення, і він відразу погодився на тимчасове відсторонення. Перселл всебічно співпрацював зі слідством, тому його покарання пом'якшили на 25%. Відлік дискваліфікації почався з першого повідомлення, а завершиться 11 червня 2026 року.

До цієї дати австралійцю заборонено грати, тренувати або відвідувати будь-які тенісні заходи, дозволені чи схвалені членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federation Française de Tennis, Wimbledon та USTA) або будь-якою національною асоціацією. Також Перселл втратить результати та призові гроші з дати свого першого порушення антидопінгових правил (16 грудня 2023 року) до своєї першої подальшої негативної проби допінг-контролю, яка була надана 3 лютого 2024 року.

Тенісист у соцмережах вже відреагував на вирок і зізнався, що відчув полегшення. Місяці очікування негативно вплинули на його фізичний та моральний стан, а зараз він може чітко планувати свої наступні кроки. На момент завершення бану Перселлу буде 28 років.

Наразі найвищою позицією австралійця в рейтингу ATP залишається №40 у жовтні 2023-го. Найбільших успіхів Макс досягнув у парному розряді, ставши чемпіоном Вімблдону-2022 та US Open-2024.