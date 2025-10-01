Керівництво чоловічого волейбольного клубу Епіцентр-Подоляни з Городка під час пошуку нового головного тренера команди зупинило свій вибір на спеціалісті зі Словенії Радовані Гачичі, повідомляє Volleyball.ua.

50-річний Гачич з 2020 року очолює чоловічу збірну Австрії. Паралельно він працював і в клубах. У сезонах-2024/25 та 2021/22 Гачич очолював хорватську Младость, з якою завоював золото та срібло національного чемпіонату й Кубку Хорватії. Також він був наставником словенських команд Любляна (2022-2024), Нова Бранік (2019-2021), фінського клубу ВаЛеПа Састамала (2018/19) та Аль Джазіра Спорт Клаб з ОАЕ.

У сезоні 2013/14 Радован Гачич працював у російському клубі Урал у тренерському штабі італійця Флавіо Гулінеллі. Співпрацю він припинив достроково через фінансові проблеми клубу.

Попередній сезон-2024/25 Епіцентр-Подоляни завершив у статусі повного тріумфатора, вигравши всі три національних турніри – Суперкубок, Кубок та чемпіонат України. У новому сезоні представник Хмельниччини буде виступати у європейському Кубку Виклику.

