Хокейний клуб Кременчук потрапив до групи В, де також виступлять команди Георгені (Румунія), Академія Будапешта (Угорщина) і Црвена Звезда (Сербія), інформує Sport.ua.

Колишній тренер збірної України з хокею очолив московський клуб

Матчі турніру, який буде проведений в одне коло, прийме румунське місто Георгені. Воно розташоване у високогірній долині східної частини області Трансільванія на висоті 810 метрів над рівнем моря. Ігри відбудуться 17-19 жовтня.

Переможець квартету стане володарем путівки до другого раунду (14-16 листопада). Там він зіграє в Анже (Франція) у групі С. У квартеті вже перебувають три клуби – це Анже, казахстанське Торпедо та Кортіна з Італії. Два найкращі клуби вийдуть до Фіналу чотирьох Континентального кубка (15-18 січня 2026 року).

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