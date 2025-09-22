Клуб Кременчук, чинний чемпіон України з хокею, є учасником другого раунду розіграшу Континентального кубку-2026

Матчі групової стадії турніру у квартеті В, де буде грати український клуб, відбудуться 17-19 жовтня в румунському місті Георгені, повідомляє IIHF.

Континентальний кубок з хокею 2026, 2-й етап, група В

17 жовтня (п'ятниця)

Кременчук – Будапешт

Георгені – Црвена Звезда

18 жовтня (субота)

Црвена Звезда - Кременчук

Будапешт – Георгені

19 жовтня (неділя)

Будапешт – Црвена Звезда

Георгені – Кременчук

Кременчук вже виступав у Континентальному кубку у сезонах-2015/16 та 2022/23. Під час прем’єрного виступу команди були поразки від білоруського Шахтаря (0:6), французького Руана (3:7) та польського клубу Тихи (1:3). Вдруге Кременчук знову тричі програв: Унії (2:4), Нітрі (3:7) та Асіаго (0:5).

Обидва рази український клуб виступва в третьому раунді розіграшу. Тепер йому треба виграти групу B другого раунду, щоб потрапити до третього етапу.

