Запоріжці виграли обидва перенесені матчі проти Донбаса і за 4 тури до фінішу стали математично недосяжними для найближчого переслідувача – Одеси.

Технічна поразка визначила останнього учасника Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу

Мотор оформив свій 13-й чемпіонський титул, усі поспіль. Залишилося одне золото до повторення історичного рекорду іншого запорізького клубу – ЗТР, у якого 14 чемпіонств.

Підопічні Миколи Степанця виграли попередні 24 тури і явно будуть не проти завершити без втрат весь чемпіонат. Ще одне важливе завдання для Мотора – виграти Кубок України та знову оформити "золотий дубль".