Чемпіон України з гандболу став відомий за 4 тури до фінішу – Мотор без поразок оформив 13-й титул поспіль
25 квітня 13:20 - Читать на русском
Запорізький Мотор проводить черговий домінантний сезон у чемпіонаті України.
Запоріжці виграли обидва перенесені матчі проти Донбаса і за 4 тури до фінішу стали математично недосяжними для найближчого переслідувача – Одеси.
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Мотор оформив свій 13-й чемпіонський титул, усі поспіль. Залишилося одне золото до повторення історичного рекорду іншого запорізького клубу – ЗТР, у якого 14 чемпіонств.
Підопічні Миколи Степанця виграли попередні 24 тури і явно будуть не проти завершити без втрат весь чемпіонат. Ще одне важливе завдання для Мотора – виграти Кубок України та знову оформити "золотий дубль".
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