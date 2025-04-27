Чемпіонат України з гандболу серед жінок ще не завершився, але головні нагороди першості вже знайшли своїх нових володарів.

Попри те, що 22-24 травня запланований 9-й, заключний тур жіночої Суперліги України з гандболу, вже відомі команди, які посіли перше та друге місця. Чемпіонство в 11-й раз поспіль завоювала львівська Галичанка.

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Оформити перемогу в чемпіонаті дозволила перемога над київським Спартаком-ШВСМ (28:21) та поразка ужгородських Карпат від київської команди (30:32). Цікаво, що 11 чемпіонств – другий найвищий результат в історії. Випереджає Галичанку за кількістю трофеїв запорізький Мотор – 14 титулів.

Додамо, що Карпати гарантували для себе срібні нагороди, тож уся інтрига лише в тому, хто завоює "бронзу". Перед стартом 9-го туру Спартак та КОСФК (Київська область) мають однакову кількість очок.

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