Про призначення Журби на тренерський місток колективу повідомила прес-служба ХІТа.

Чемпіон України з футзалу влаштував кадрову чистку – команду покинули одразу 4 гравці

Сергій Журба є Майстером спорту міжнародного класу, шестиразовим чемпіоном України, триразовим кращим футзалістом України (2014, 2016, 2017).

Три рази з шести Журба становився чемпіоном країни у складі ХІТа, за який виступав ще минулого сезону. Також у складі київської команди Сергій двічі вигравав Суперкубок України, і завойовував срібні та бронзові нагороди української Екстра-ліги.

За ХІТ Журба провів 250 офіційних матчів, забив 98 м`ячів. З січня цього року він виконував у команді обов’язки граючого тренера.

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