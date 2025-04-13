Боксер Володимир Мандзюк загинув під час виконання бойового завдання. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Асоціація боксу України.

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"Назавжди 28… Ще одна болюча втрата. Війна забирає найкращих синів України. На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний "Воха". Майстер спорту України з боксу, вихованець клубу "Ринг", багаторазовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів (м. Дніпро, 2018).

Боєць у ринзі – безстрашний воїн на полі битви. Володимир був справжнім – чесним, надійним, щирим. Любив життя, мав великі мрії, великі цілі й високі досягнення. Його поважали друзі, цінували побратими – він був прикладом сили духу для молоді. Восени 2024 року став до лав Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

9 квітня 2025 року загинув у бою, боронячи незалежність і цілісність України. 11 квітня 2025 року (наказ №257) посмертно нагороджений "Золотим Хрестом". Прощання та похорон відбудуться 13 квітня 2025 року у місті Тернопіль. Боксерська спільнота України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Володимира.

Вічна пам’ять Герою. Слава Україні! Героям Слава!" – написала прес-служба АБУ.