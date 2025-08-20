Український боксер Максим Зіневич, який виступав у ваговій категорії до 75 кг, дізнався термін дискваліфікації за провалений допінг-тест та порушення правил, повідомляє Національний антидопінговий центр.

У Зіненка, чемпіона України 2025 року та володаря Кубка країни 2024 року, були знайдені заборонені речовини з групи селективних модуляторів андрогенних рецепторів (SARMS): залишки остаріну (енобосарм) і його метаболітів, а також сліди лігандролу (LGD-4033) і RAD140. Ці препарати допомагають стимулювати ріст м’язової маси та підвищують витривалість.

Крім цього, 19-річний Зіненко порушив статтю Антидопінгового кодексу, намагаючись сфальсифікувати допінг-пробу на одній зі стадій контролю. Зважаючи на це, боксер отримав додаткове покарання.

У результаті дискваліфікація Максима Зіненка склала 10 років. Вона розпочалася 30 квітня цього року і діятиме до 29 квітня 2035 року.

