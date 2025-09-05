Керівництво Дніпра домовилося зіграти номінально домашній матч проти румунської Корони у Брашові, про це повідомляє офіційний сайт ФІБА.

Дніпро підписав гравця з незвичним прізвищем – контракт укладено лише на матчі єврокубків

Обидва поєдинки кваліфікації Кубка Європи ФІБА відбудуться на майданчику D.Popescu Colibași Sports Hall. Перша гра між Дніпром та Короною Брашов запланована на 24 вересня. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Переможець пари Дніпро – Брашов вийде до групи С, де може зіграти Орадя (Румунія), АЕК Ларнака (Кіпр) та Петкімспор (Туреччина). Зазначимо, що Орадя та АЕК Ларнака виступатимуть у кваліфікації Ліги чемпіонів і лише в разі вильоту звідти потраплять до групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Чемпіон баскетбольної Суперліги підписав українця, який виступав за Наполі