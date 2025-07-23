Стало відомо, з ким зіграє Дніпро у відбірковому раунді міжнародного турніру.

У кваліфікації Кубка Європи ФІБА Дніпро зустрінеться з румунською Короною Брашов, повідомляє ФБУ. За попередньою інформацією, матчі відбудуться 24 вересня та 1 жовтня. Українська команда буде сіяною, тому першу гру проведе на виїзді.

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Цікаво, що у минулому сезоні Дніпро грав у кваліфікації з іншою румунською командою – Констанцою. Дніпряни поступилися цьому клубу за сумою двох матчів, але отримали путівку в основний раунд турніру як "лакі-лузер". Переможець пари Дніпро – Корона Брашов вийде до групи С Кубка Європи, де точно зіграє турецький Петкімспор, а також можуть зіграти румунська Орадя і кіпрський АЕК Ларнака.

Додамо, що Корона Брашов посіла п'яте місце в минулому сезоні чемпіонату Румунії, поступившись у першому раунді плей-офф Волунтарі Айнарса Багатскіса. Дніпро став чемпіоном України обігравши у фіналі Суперліги Київ-Баскет.

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