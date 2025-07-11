Чинний чемпіон України – Дніпро – у наступному сезоні гратиме у кваліфікації Кубка Європи ФІБА. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

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У кваліфікації турніру братимуть участь 16 команд, Дніпро буде сіяним. Наразі відомі 29 учасників Кубка Європи, ще 19 клубів зареєструвалися для участі у кваліфікаційних турнірах баскетбольної Ліги чемпіонів. Якщо будь-яка з цих 19-ти команд не пройде кваліфікацію, тоді вона потрапить до регулярного сезону Кубка Європи ФІБА, який складатиметься з 40 клубів, розділених на 10 груп по чотири команди.

Жеребкування Кубка Європи відбудеться в середу, 23 липня, у Мюнхені (Німеччина). Варто відзначити, що у минулому сезоні Дніпро також виступав на цьому турнірі, але завершив виступи на першому груповому етапі.

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