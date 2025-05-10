"Я дуже радий повернутися до Сан-Дієго. Життя дає другий шанс. Так сталося і зі мною. Замість того, щоб відчувати злість, я відчуваю мотивацію повернутися. Я можу робити те, що вмію найкраще, і спробувати перемогти.

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Коли я бився з Берінчиком, я відчував, ніби мої руки зв'язані за спиною. Це було видно в реванші з Вальдесом: я відчував себе набагато вільніше, набагато більш розкуто. Я не був таким динамічним і вибуховим, як зазвичай в рингу, коли бився з Берінчиком. Проти Вальдеса я повернувся до свого колишнього рівня. Я був набагато сильнішим і міг комбінувати, що дозволило мені завершити бій так, як я хотів.

Я хочу показувати все, на що здатний, у кожному бою. Це не завжди виходить, як ми бачили, коли я бився з Берінчиком. Я хочу показати світу, що з кожним боєм я стаю все кращим", – цитує Наварретте BoxingScene.

Нагадаємо, Емануель Наваретте є чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, 11 травня він захищатиме свій титул у другій напівлегкій вазі проти філіппінця Чарлі Суареса. У 2024 році Наваретте боксував проти Дениса Берінчика за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі. Тоді українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

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