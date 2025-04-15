Австрійський плавець Фелікс Аубек вирішив завершити кар'єру у 28-річному віці. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Олімпійський чемпіон побив світовий рекорд у запливі 400 м вільним стилем – досягнення трималось 16 років

"Я ухвалив це рішення нелегко й інтенсивно обдумував його протягом декількох тижнів. Зараз для мене просто правильний час. Це питання здорового глузду та перспектив.

Я насправді хотів поїхати на наступний чемпіонат світу та попрощатися з усіма своїми колегами та іншими учасниками. Але я дійшов висновку, що більше не можу досягти рівня, на якому був. І просто плавати для мене недостатньо", – зазначив Фелікс.

Нагадаємо, у 2021 році Аубек став чемпіоном світу на короткій воді на дистанції 400 вільним стилем в Абу-Дабі, а також завоював золото на чемпіонаті Європи 2024 року в Белграді.

Протягом кар'єри він також здобував срібло та бронзу на чемпіонатах світу. Тричі представляв Австрію на Олімпійських іграх, а в Токіо-2020 фінішував четвертим на дистанції 400 м вільним стилем.