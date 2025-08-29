Збірні Сербії та Нідерландів провели зустріч 1/8 фіналу волейбольного ЧС серед жінок. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 з волейболу, жінки, 1/8 фіналу

Нідерланди – Сербія – 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)

В 1/8 фіналу жіночого Мундіалю чинний чемпіон світу – збірна Сербії зустрічалася з командою Нідерландів, яка посіла третє місце на Євро-2023. Варто відзначити, що сербки на груповому етапі турніру обіграли збірну України – 3:0.

Чемпіонки світу невдало почали гру, програвши перші два сети, нідерландки виграли обидві партії з перевагою у два бали. Втім, Сербія повернулася в гру. Фаворити виграли третій сет 25:22, а потім спромоглися перевести гру на тай-брейк – 25:20. Проте вирішальну партію краще провели Нідерланди та оформили вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу.

До слова, востаннє Сербія не змогла подолати 1/8 фіналу Мундіалю у 2014 році. Волейболістки цієї країни виграли два останніх чемпіонати світу.

