37-річний Мілан Лучіч спробує отримати повноцінний договір із Сент-Луїс Блюз, пройшовши перегляд. Про підписання короткого контракту із гравцем повідомив сам клуб.

Лучіч був чемпіоном світу в складі збірної Канади та володарем Кубка Стенлі у 2011 році. У сезоні-2023/24 Мілан грав за Бостон Брюїнз. У листопаді 2023-го канадець пішов у безстрокову відпустку. Причина – він приєднався до програми допомоги гравцям НХЛ/НХЛПА після того, як йому висунули звинувачення в нападі та завданні побоїв унаслідок імовірного домашнього конфлікту. Пізніше Лучіч програму завершив і був відновлений у ростері гравців ліги.

У доробку канадського нападника загалом 17 сезонів у НХЛ, зокрема він дев'ять років грав за Бостон, чотири за Калгарі, три за Едмонтон і один – у Лос-Анджелес Кінгз.

У регулярному сезоні НХЛ Лучіч провів 1177 матчів, набравши 586 (233+353) очок, заробив 1301 хвилину штрафів.

Володарем Кубка Стенлі він був у складі Бостон Брюїнз.

