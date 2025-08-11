Американський боксер Рой Джонс-молодший висловив думку про те, що Ітаумі (12-0, 10 КО), на якого чекає бій з Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО), ще зарано думали про зустріч на рингу з українцем Олександром Усиком.

"Ітаума... Вести його потрібно в правильному темпі. Тільки так вийде довести його до кінцевої мети. Ітауму можуть просто зараз кинути у вогонь – виставити проти Усика. Але який сенс у тому, щоб кидати пацана прямо в пекло? Так, Усик просто зараз - це і є пекло. Не можна взяти і кинути пацана на поталу вовчарам. Пам'ятаєте, що сталося з Джаредом Андерсоном, коли йому поспішили підняти рівень опозиції?

Бій із Вайтом і так дасть нам багато відповідей про Ітауму. Відмінний тест на цьому етапі кар'єри. Але в нього однозначно є все, що ми хочемо бачити в молодих бійцях. Уже зовсім скоро він може увійти в топ-5 хевівейту", – цитує Роя Джонса-молодшого The Ring.

Джонс-молодший, який у своїй кар’єрі здобував чемпіонські титули у середній, другій середній, напівважкій та важкій вагових категоріях, відомий своєю симпатією до президента Росії Путіна. Свого часу американець незаконно відвідав окупований російськими військами український Севастополь, де мав зустріч із кремлівським лідером, після чого отримав від нього російське громадянство.

