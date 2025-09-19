ЧС-2025 з легкої атлетики, 200 метрів, чоловіки

1. Ноа Лайлз (США) – 19,52 сек

2. Кенні Беднарек (США) – 19,58 сек

3. Браян Левелл (Ямайка) – 19,64 сек

Чемпіон Парижа-2024 встановив рекорд сезону на 200 метрах, після чого ледь не побився із суперником (ВІДЕО)

Чемпіоном Олімпіади-2024 у Парижі на 100-метрівці Ноа Лайлз був фаворитом фіналу чемпіонату світу-2025 на 200-метрівці. Він до початку змагань мав найкращий результат світу від початку року (19,63 секунди) з перевагою у 0,04 секунди над партнером по збірній США Кенні Беднареком.

У півфіналі Лайлз встановив новий рекорд сезону (19,51 сек), а у головному старті майже повторив його, виборовши золото з часом 19,52 секунди. Другим став Беднарек, а довершив подіум ямаєць Браян Левелл.

Ноа Лайл став чемпіоном світу вчетверте (до цього були перемоги у 2019, 2022 та 2023 роках) та повторив рекорд Усейна Болта. Легендарний ямаєць виграв чотири золота у 2009-2015 роках, а також має срібло ЧС-2007, що залишає його рекордсменом 200-метрівки за медалями всіх ґатунків.

Тринідадець Волкотт став чемпіоном світу-2025 з метання списа через 13 років після золота на Олімпіаді