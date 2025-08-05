Чемпіонат США з легкої атлетики, біг на 200 метрів, чоловіки

1. Ноа Лайлз – 19,63 с

2. Кеннет Беднарек – 19,67 с

3. Роберт Грегорі – 19,80 с

Зірки стометрівок зустрінуться у реванші після драматичного фотофінішу на Олімпіаді-2024

Лайлз, який є чемпіоном Олімпіади-2024 у Парижі на 100-метрівці, виграв фінальний забіг на 200 метрів на національному чемпіонаті. Його час 19,63 секунди став загалом найкращим у 2025 році.

Майже дві третини дистанції Лайлз поступався Кеннету Беднареку, але видав потужний фінішний спурт та випередив суперника на 0,04 секунди. Після фінішу Ноа спровокував Кеннета, на що той відповів поштовхом. Далі могло бути гаряче, але хлопці стрималися та просто поспілкувалися, хоча й доволі емоційно.

Нагадаємо, що Ноа Лайлз став чемпіоном Парижа-2024 на 100 метрах з результатом 9,79 секунди. Срібного призера Кішейна Томпсона з Ямайки він випередив на 0,05 секунди.

Noah Lyles stared down Kenny Bednarek and got pushed at the end of the 200m



(via @NBCOlympics)pic.twitter.com/zjCUGUVDFx — Bleacher Report (@BleacherReport) August 3, 2025

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