Чемпіон Олімпіади-2024 з боксу попався на допінгу – відомо, що він вживав
Лазізбек Мулложонов з Узбекистану відсторонений від боксу.
26-річний боксер Лазізбек Мулложонов провалив допінг-тест. Згідно з повідомленням Міжнародного антидопінгового агентства (WADA), в організмі спортсмена знайдено заборонені речовини, а саме – метаболіти метастерону.
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Метаболіти метастерону перебувають під забороною WADA як під час змагань, так і поза ними без жодних винятків. Мулложонов може подати прохання на результат проби В. Поки що боксер отримав тимчасове відсторонення.
Лазізбек Мулложонов є учасником Гран-прі Саудівської Аравії, де він вже вийшов до чвертьфіналу. На Олімпіаді-2024 у Парижі узбецький боксер виграв золоту медаль у ваговій категорії до 92 кг.
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