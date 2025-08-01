26-річний боксер Лазізбек Мулложонов провалив допінг-тест. Згідно з повідомленням Міжнародного антидопінгового агентства (WADA), в організмі спортсмена знайдено заборонені речовини, а саме – метаболіти метастерону.

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Метаболіти метастерону перебувають під забороною WADA як під час змагань, так і поза ними без жодних винятків. Мулложонов може подати прохання на результат проби В. Поки що боксер отримав тимчасове відсторонення.

Лазізбек Мулложонов є учасником Гран-прі Саудівської Аравії, де він вже вийшов до чвертьфіналу. На Олімпіаді-2024 у Парижі узбецький боксер виграв золоту медаль у ваговій категорії до 92 кг.

The International Testing Agency (ITA), leading an independent anti-doping program for @RealWorldBoxing, reports that it has notified Uzbek boxer Lazizbek Mullojonov of an adverse analytical finding (AAF) for methasterone metabolites.



️https://t.co/KxlzeS9uOq#KeepingSportReal pic.twitter.com/7BzZ6VnNIQ — International Testing Agency (@IntTestAgency) July 29, 2025

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