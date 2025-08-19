Італійський захисник Марко Белінеллі оголосив про завершення кар'єри. Про це 39-річний баскетболіст написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Я віддав баскетболу своє серце. Кожну частинку себе. Кожного дня. Баскетбол дав мені все... і я віддав йому все, що мав. Прощатися непросто. Але час настав. Я забираю з собою кожну емоцію, кожну жертву, кожен вигук трибун. Дякую всім, хто в мене вірив. Наступному поколінню я залишаю мрію. Зробіть так, щоб вона здійснилася", – написав Белінеллі, натякаючи на перемогу збірної на Євробаскеті.

Нагадаємо, італієць відіграв 23 сезони й вважається одним із найуспішніших баскетболістів Італії. Розпочинав у Віртусі у 2002 році, в ньому ж і завершив кар'єру. Також виступав за місцевий Фортітудо, а в 2007 році перебрався за океан, де провів 13 сезонів і захищав кольори американських Голден Стейт Ворріорз, Нью-Орлеан Хорнетс, Чікаго Буллз, Сан-Антонио Сперс, Сакраменто Кінгз, Шарлотт Хорнетс, Атланта Хокс, Філадельфія Севенті Сіксерс та канадського Торонто Репторс.

У складі Сан-Антоніо у 2014 році став чемпіоном НБА. Також у його доробку 2 золота чемпіонату Італії (2004/05, 2020/21), 3 Суперкубки (2005, 2021, 2022) та перемога у Єврокубку (2021/22).