Кріс Юбенк-молодший (34-3, 25 КО) недостатньо ретельно поставився до згону ваги перед боєм з Конором Бенном (23-0, 14 KO).

Чемпіон IBO у середній вазі провалив перше зважування і не вписався в ліміт 160 фунтів (72,574 кг), інформує The Ring.

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35-річний Юбенк спочатку показав на вазі 160,2 фунта (72,6 кг), а під час повторної спроби – 160,05 фунта (72,6 кг). Порушення мінімальне, але це не рятує британця від 500 тисяч доларів штрафу, який був прописаний у контракті. Також Кріс не має права важити понад 170 фунтів під час ранкового зважування завтра (26 квітня), інакше отримає повторний штраф. Натомість його суперник 28-річний Бенн спокійно вписався в рамки середньої ваги, показавши на вазі 156,4 фунта (70,94 кг).

Нагадаємо, зіркові британські боксери зійдуться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенхема. Гонорар Юбенка складе 13,3 млн доларів, тоді як Бенн отримає 10,6 млн.