Чемпіон IBO погодив нову дату реваншу проти Бенна – на заваді стали матчі АПЛ
Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-1, 14 KO) вирішили, коли вдруге зустрінуться на рингу.
Журнал The Ring оголосив дату бою-реваншу між чемпіоном IBO в середній вазі Крісом Юбенком-молодшим та Конором Бенном.
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Британські боксери вирішили зустрітися вдруге 15 листопада на Тоттенхем Стедіум у Лондоні. Спершу бій планувався на 27 вересня, але на заваді стали матчі англійської Прем'єр-ліги з футболу.
Нагадаємо, що у травні Юбенк та Бенн повторили легендарну зустріч своїх батьків, які двічі билися в 90-х. В підсумку Кріс здобув перемогу завдяки рішенню суддів.
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