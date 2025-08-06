Кріс Юбенк-молодший (35-3, 25 КО) та Конор Бенн (23-1, 14 KO) вирішили, коли вдруге зустрінуться на рингу.

Журнал The Ring оголосив дату бою-реваншу між чемпіоном IBO в середній вазі Крісом Юбенком-молодшим та Конором Бенном.

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Британські боксери вирішили зустрітися вдруге 15 листопада на Тоттенхем Стедіум у Лондоні. Спершу бій планувався на 27 вересня, але на заваді стали матчі англійської Прем'єр-ліги з футболу.

Нагадаємо, що у травні Юбенк та Бенн повторили легендарну зустріч своїх батьків, які двічі билися в 90-х. В підсумку Кріс здобув перемогу завдяки рішенню суддів.

️ The Ring has learned Sela completed the deal for the highly anticipated Chris Eubank Jr. vs. Conor Benn rematch on November 15 in Tottenham Stadium. The event will be presented as ‘The Ring: Unfinished Business’.



The event will be promoted by Sela and sponsored by Riyadh… pic.twitter.com/Nh7kKNpByT — Ring Magazine (@ringmagazine) August 6, 2025

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