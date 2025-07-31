Росберг виділив пілота Макларен Оскара Піастрі, відзначивши його прогрес у поточному сезоні.

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"Оскар неймовірно сильний. Він мене здивував. Ми всі знали, що він чудовий гонщик, але торік Ландо ще мав перевагу.

Цього року Оскар просто неймовірно міцний, сильний і швидкий. Там немає жодних слабких місць, і це трохи лякає Ландо, адже в нього вони є. Те, що показує Оскар, справді вражає, і Ландо буде дуже непросто його перемогти", – наводить слова Росберга Racingnews365.

Наразі Оскар Піастрі лідирує у загальному заліку пілотів Формули-1. Австралієць випереджає свого найближчого переслідувача – Ландо Норріса, на 16 очок. У двох попередніх сезонах Піастрі посідав місця нижче за Норріса.

До слова, Ніко Росберг став чемпіоном Формули-1 у 2016 році, а також став віце-чемпіоном королівських перегонів у 2014 та 2015 роках.

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