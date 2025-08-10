Іван Дружелюбов повернувся у рідне місто і готується до дебюту в українській першості.

Чемпіон України – БК Дніпро – оголосив про підписання українського центрового Івана Дружелюбова.

19-річний спортсмен виступатиме за нову команду протягом наступного сезону.

Нагадаємо, до 2020 року Дружелюбов грав за дніпровську СДЮСШОР-5-ДФКС-Дніпро, а після початку повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Італії, де працював із командою Наполі Баскет.

До слова, у 2023 році Дружелюбов виступав за збірну України U-18 на чемпіонаті Європи.