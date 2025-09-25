Збірні Чехії та Ірану провели поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу з волейболу серед чоловічих команд. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/4 фіналу

Чехія – Іран – 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21)

Збірна Чехія перемогла Іран та у чвертьфіналі чемпіонату світу-2025. Поєдинок вийшов надзвичайно запеклим, чехи виграли першу партію з різницею у всього 2 очки. У другому сеті іранці реваншувались, вигравши його з такою ж перевагою.

У наступній партії сильнішою була Чехія та знову вийшла вперед. В четвертому сеті Іран був близький до тай-брейку, але все ж поступився – 25:21. Збірна Чехії здобула перемогу та вперше за 47 років вийшла у півфінал чемпіонату світу з волейболу

У наступній стадії змагань чехи зіграють з переможцем матчу США – Болгарія. Раніше першу півфінальну пару сформували Польща та Італія.

