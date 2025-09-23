Збірні Чехії та ТУнісу зустрічалися у матчі 1/8 фіналу ЧС з волейболу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/8 фіналу

Туніс – Чехія – 0:3 (19:25, 18:25, 23:25)

Збірна Чехії в ефектному стилі перемогла Туніс в трьох сетах і стала сьомим чвертьфіналістом чемпіонату світу-2025.

Суперником чехів у наступному раунді стане переможець останньої пари 1/8 фіналу Іран – Сербія.

Додамо, що Чехія вперше за 39 років пробилася у чвертьфінал. На ЧС-1986 чехи поступились Кубі та програли збірній Аргентини матч за сьоме місце, в підсумку ставши восьмими.

