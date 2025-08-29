Українка Ірина Попова була відсторонена від велоспорту через порушення антидопінгових правил.

CAS залишив у силі чотирирічний термін дискваліфікації, накладений на Ірину Попову Антидопінговим трибуналом міжнародного союзу велосипедистів попри апеляцію спортсменки. Про це повідомив офіційний сайт UCI.

CAS підтвердив, що Попова порушила антидопінгові правила (ADRV) через використання забороненої речовини або забороненого методу через незрозумілі аномалії в її біологічному паспорті у 2016 та 2022 роках. Дискваліфікація спортсменки діє з 20 вересня 2024 до 19 вересня 2028 року.

"UCI вітає це рішення, яке відображає його прихильність до захисту чесності велоспорту. В організації повідомили, що більше не даватимуть подальших коментарів відносно цієї справи", – йдеться у заяві.

До слова, у 2016 році Ірина Попова ставала чемпіонкою Європи у дисципліні крос-кантрі в елімінаторі. У 2021 році українка посіла третє місце ЧЄ з маунтинбайку та здобула бронзу чемпіонату світу у крос-кантрі.

