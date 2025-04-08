Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про труднощі і першу зарплатню завдяки спорту.

– Перший виїзд за кордон пам’ятаєте?

– Так, це був 2009 рік. Я їздив на юнацький Олімпійський молодіжний фестиваль у Польщі.

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– Які враження залишилися від цієї поїздки?

– Дуже хороші. Це був мій перший міжнародний старт і він залишив багато яскравих спогадів.

– А от з якими найбільшими труднощами ви зіштовхувалися на той час?

– На початку кар'єри, я думаю, що це була нестача грошей для зборів, для інвентаря. Це була, в принципі, проблема всіх. І зараз теж ця проблема залишається. Зараз трішки легше, а тоді проблеми були з цим. І дітей тоді трохи більше займалося, конкуренція була більша. Тому інвентаря завжди не вистачало. Це була основна проблема.

– Ви за власні кошти все купували?

– Ні. Десь щось батьки купували, десь тренери щось давали. Доводилось ось так поєднувати.

– А коли ви почали заробляти на біатлоні?

– Це було в районі якраз з 2009 по 2010 рік. Щось таке. Коли там потрапив в команду юніорську, мав якусь маленьку зарплату.

– Пам’ятаєте, скільки приблизно?

– Ні. Не дуже добре памʼятаю, але пригадую, що це було в районі 150-200 доларів. Але часто і цього не було, – зізнався Підручний в інтерв'ю NV.