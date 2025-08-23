– Еліно, останні два розіграші US Open були для вас не дуже успішними, щодо загалом високої планки ваших результатів на мейджорах. До того ж після них вам доводилося завершувати сезон через різні проблеми зі здоров'ям. З яким настроєм ви приїхали цього року до Нью-Йорку?

– У мене справді не дуже хороші спогади про останні два сезони, коли я грала в Нью-Йорку, оскільки були великі проблеми з ногою. Зараз я рада, що цієї проблеми не існує, торішня операція все виправила.

Загалом почуваюся добре, хоча насправді перед турнірами Грендслему практично ніколи не почуваєшся гарно, тому що є і нерви, і тиск з різних боків. Але це нормально, і я вже звикла до такого стану. Щодня намагаюся працювати над різними ігровими елементами. Я маю ще кілька днів до першого матчу і маю час, щоб підготуватися фізично, налаштувати себе. Тож загалом готовність – нормальна.

– У першому колі вам доведеться зіграти проти Анни Бондар, яку ви цього року вже перемогли на Ролан Гаррос і Вімблдоні. На харді для вас уже не буде секретів у її грі?

– Так ми вже грали двічі й на різних покриттях – і на швидкому, і на більш повільному. Я більше дивлюся на наш матч на Ролан Гаррос, тому що там був такий хороший матч і можна було побачити її сильні сторони.

Я готуюся до її стилю гри. Ми проговорили з тренером тактичні моменти, які я повинна буду використовувати під час матчу. Сподіваюся, що ті дві перемоги, які я здобула в матчах проти неї цього року, допоможуть мені бути більш впевненою, – заявила Еліна Світоліна в інтерв'ю BTU.

Нагадаємо, що матч між Еліною Світоліною та Анною Бондар відбудеться вже 25 серпня.

