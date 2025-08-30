"Друзі, звісно, я дам інтерв’ю. Запис запланований на 5 вересня. Чому так пізно? А все тому, що людина, яка була двічі госпіталізована до лікарні та між цим всім фізично не могла нікуди виходити з дому, не може дивовижним чином дати якесь інтерв’ю.

Бех-Романчук відреагувала на слова Волочая: "Цікавий подкаст вийшов від людей, яких я поважала"

І навіть якщо спортсмен мовчить, не забувайте, що у нього є команда, яка його захищає, і що для захисту може бути важливим мовчання. Спортсмени – не юристи, і вони роблять те, що допоможе у захисті. Тому критика тут недоречна і звинувачення також. Інтерв’ю буде не спортивному виданню, бо одне з найбільших мене дуже розчарувало.

Вони не змогли якісно ознайомитись навіть з тією інформацією, що була в загальному доступі. Повірте, якби я була в нормальному стані, я б сказала свою думку щодо брехливої інфи про підвищений тестостерон та те, що я нібито відмовилась відкривати пробу Б.

Хоча вона була відкрита за заявкою моєї команди та за мій власний кошт відповідно були проведені всі необхідні аналізи", – написала Марина Бех-Романчук у своєму Instagram.

Додамо, що Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки за порушення антидопінгових правил.

Бех-Романчук намагалася оскаржити провалений допінг-тест висновком лікарів – Волочай пояснив, чому не вийшло