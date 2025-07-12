"Буде сумно, якщо це був мій останній виступ на Центральному корті, але сподіваюся, що це не так. Я не планую закінчувати свою кар'єру на Вімблдоні. Я планую повернутися принаймні ще один раз, і обов'язково зіграти тут.

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Чесно кажучи, на корті я не відчував приємних відчуттів. Так, я не хочу детально розповідати про свою травму і просто скаржитися, що не зміг показати свою найкращу гру. Я хочу привітати Янніка зі ще одним чудовим виступом. Ось і все. Він у фіналі. Він був занадто сильний. Я дійсно розчарований, що не зміг рухатися так, як я думав або сподівався.

Я не думаю, що це невезіння. Просто вік, знос організму. Я дуже дбаю про себе, але зараз, останні півтора року, реальність вдарила по мені як ніколи раніше, чесно кажучи. Мені важко це прийняти, тому що я відчуваю, що коли я свіжий, коли я в формі, я все ще можу грати в теніс на дуже високому рівні. Я довів це цього року.

Але так, я думаю, що гра в п'яти сетах, особливо цього року, була для мене справжньою фізичною боротьбою. Чим довше триває турнір, тим гіршим стає мій стан. Я доходжу до фінальних стадій, до півфіналів усіх турнірів Великого шолома цього року, але мені доводиться грати з Сіннером або Алькарасом. Ці хлопці в хорошій формі, молоді, швидкі. Я відчуваю, що виходжу на матч з напівпорожнім баком. У таких умовах просто неможливо виграти матч.

Чесно кажучи, я не знаю, що я можу зробити інакше, тому що я щодня витрачаю величезну кількість часу на те, щоб піклуватися про себе. Я б хотів кинути виклик усім учасникам туру і подивитися, хто з них піклується про себе більше, ніж я. На жаль, зараз я не отримую за це нагороди через травми на пізніх стадіях турнірів Великого шолома. Але я отримував нагороди протягом багатьох років.

Зараз я можу вважати це нещастям, але я отримав так багато від Бога і від життя у своїй кар'єрі, що було б нечесно щодо Бога, до свого тіла і до всього, що я досяг у кар'єрі, почати скаржитися на травми. Я так довго був у хорошій формі й мав неймовірну кар'єру, що просто намагаюся витягнути максимум з того, що у мене залишилося", – цитує Джоковіча Sky Sports.

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