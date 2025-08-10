Чемпіонат України з легкої атлетики, метання диска, чоловіки

1. Михайло Брудін (Донецька обл.) – 57,10 м

2. Олександр Титаренко (Сумська обл.) – 49,53 м

3. Віктор Самолюк (Київська обл.) – 47,16 м

Для Михайла Брудіна національний чемпіонат став першим стартом в Україні у сезоні-2025. До цього він виступав лише у змаганнях за кордоном, де п'ять разів потрапляв на подіум турнірів у Іспанії. У липні українець потрапив на Євро U-23 – зупинився за крок від медалей, а також з другим результатом в кар'єрі (60,71 м) виграв бронзу літньої Універсіади.

Брудін показав переможний чемпіонський результат у другій спробі. Посівши перше місце, він майже на вісім метрів випередив Олександра Титаренка, який фінішував другим.

"Змагалося непогано, враховуючи те, що вчора дуже сильно отруївся та майже весь день пролежав під крапельницями. Звісно, ми хотіли трошки більше, але розуміли, що після всього, що трапилось, це дуже гарний результат. Це останній старт у цьому сезоні, тому думаю, що трошки ще потренуємось, зробимо невелику паузу та почнемо готуватись до наступного сезону. Щось думати, спробувати нове, тому що прогрес – це прогрес", – цитує Брудіна Суспільне Спорт.

