Бронзовий призер Олімпіади загинув від удару блискавки під час сімейного відпочинку
Норвезький лижник Аудун Гренвольд став жертвою нещасного випадку.
Бронзовий призер Олімпійських ігор-2010 у Ванкувері загинув внаслідок удару блискавки, повідомляє The Guardian. Гренвольду було 49 років.
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Дружина спортсмена, Крістін Тандберг Хаугшоу, повідомила, що трагедія сталася під час сімейної відпустки. Гренвольда швидко доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося – він помер у ніч на вівторок. У норвежця залишилися дружина та троє дітей.
Аудун Гренвольд розпочинав кар'єру у гірськолижному спорті, а пізніше перейшов до фрістайлу і скі-кросу. У 2010 році норвежець став бронзовим призером Олімпійських ігор у скі-кросі. Незабаром після Олімпіади-2010 Гренвольд завершив кар'єру та став тренером.