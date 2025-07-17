Бронзовий призер Олімпійських ігор-2010 у Ванкувері загинув внаслідок удару блискавки, повідомляє The Guardian. Гренвольду було 49 років.

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Дружина спортсмена, Крістін Тандберг Хаугшоу, повідомила, що трагедія сталася під час сімейної відпустки. Гренвольда швидко доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося – він помер у ніч на вівторок. У норвежця залишилися дружина та троє дітей.

Аудун Гренвольд розпочинав кар'єру у гірськолижному спорті, а пізніше перейшов до фрістайлу і скі-кросу. У 2010 році норвежець став бронзовим призером Олімпійських ігор у скі-кросі. Незабаром після Олімпіади-2010 Гренвольд завершив кар'єру та став тренером.

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