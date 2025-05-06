19-річний Сем Вотсон вже вшосте перевершив своє ж досягнення.

Американський спортсмен Сем Вотсон у фіналі Кубка світу зі швидкісного скелелазіння, що відбувався в Індонезії, встановив чергове історичне досягнення, повідомляє International Federation of Sport Climbing.

Дев'ятиразова олімпійська чемпіонка з плавання побила власний світовий рекорд, який тримався 9 років (ВІДЕО)

19-річний скелелаз у півфінал змагань подолав 15-метрову стіну за 4,67 секунди, побивши свій же світовий рекорд (4,74 секунди), який він встановив на Олімпіаді в Парижі. Щобільше, того ж дня у фіналі він покращив свій результат, віднявшись на гору за 4,64 секунди.

SAM WATSON DESTROYED THE MEN’S SPEED WORLD RECORD TWICE IN BALI!!



The US-climber won his semi-final race with 4.67 seconds, then setting a new mark in the race for gold with 4.64!! @USAClimbing @TeamUSA | #WorldClimbing pic.twitter.com/Ms8yiuS00d — International Federation of Sport Climbing (@ifsclimbing) May 3, 2025

Загалом, за останні 13 місяців Вотсон шість разів побив світовий рекорд, зменшивши його з 4,90 до 4,64 секунди.

Нагадаємо, у швидкісному скелелазінні спортсмени змагаються віч-на-віч, долаючи однакову відстань якомога швидше. Усі змагання IFSC найвищого рівня мають однакові захвати вздовж стіни, що дозволяє встановлювати світові рекорди в цій дисципліні. Стандартизована 15-метрова стіна була представлена ​​у 2011 році, коли китаєць Цісінь Чжун встановив перший світовий рекорд – 6,26 секунди.