Багаторазовий призер ЧС та ЧЄ з вільної боротьби Вадим Тасоєв очолив збірну Північної Осетії до 21 року.

Титулований борець представляв Україну на світових змаганнях протягом всієї своєї кар'єри. Вадим Тасоєв також працював з молодіжною збірної "синьо-жовтих". Утім, перекреслив все, переїхавши на Росію.

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Керівний спортивний орган Північної Осетії повідомив, що Тасоєва призначили старшим тренером юніорської збірної регіону до 21 року. Не вперше борець потрапляє у скандал через свої погляди. У 2018 році він зробив спільне фото з російськими борцями з підписом "спорт поза політикою".

Зауважимо, що Тасоєв тричі здобував бронзу на чемпіонатах світу, п'ять разів здобував медалі на чемпіонатах Європи (три бронзи, два срібла), виступав на Олімпійських іграх в Сіднеї-2000 і Афінах-2004.

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