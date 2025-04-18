"Я хочу сказати, що вирішила взяти паузу. Час для себе, для свого розуму і тіла. Я страждаю вже багато місяців на тенісному корті. Тиха і щаслива Сара, яку ви бачите поза кортом, далека від реальності того, що я несу всередині себе.

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Я втратила захоплення тренуваннями, покращенням і навіть участю в турнірах. Моменти страждань набагато перевищують моменти спокою, і це говорить людина, яка завжди любила працювати, покращуватися та змагатися.

Саме тому, окрім того, що мені потрібна допомога, я відчуваю, що потрібно зупинитися і відпочити. Не знаю, чи це буде постійно, чи тимчасово. Я хочу бути послідовною і відповідною до того, що відчуває моє тіло", – написала Соррібес-Тормо в Instagram.

Додамо, що іспанка в парі з Крістіною Букше здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі.

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