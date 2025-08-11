"Сиджу і думаю: а якщо наші українці за кордоном почнуть ходити на ігри відмовників та писати на картонках, що вони зрадники України?

"Виродки": тренер збірної України розніс баскетболістів, які відмовились грати за національну команду

Їх зустрічатимуть біля будинку і таке інше. Я думаю, це буде по всьому світу. Це буде справедливо. Таке не можна пробачити, як мінімум, Скапінцеву та Геруну. Сором і сором", – написав Бродський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, одразу п'ятеро легіонерів відмовились від приїзду у збірну України на матчі прекваліфікації до ЧС-2027. Це Максим Шульга (Бостон Селтікс), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Олексій Лень (Лос-Анджелес Лейкерс), Владислав Семерич (Індіан Хіллс) та Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим). Згодом відмовився долучитися до національної команди і Володимир Герун.

До слова, Україна у боротьбі за вихід до наступного етапу відбору кваліфікації ЧС-2027 після двох матчів лідирує у турнірній таблиці своєї групи. "Синьо-жовті" поступились Швейцарії і перемогли Словаччину. Наступні поєдинки відбудуться 16 серпня (проти швейцарців) і 20 серпня (проти словаків).