"Коли війна, не важливо хто ти – мільйонер чи хтось інший. Вся країна бореться, і так чинити не можна. Інші збірні грають найсильнішими складами. Австрієць Пелтль з Торонто, наприклад, по 35 хвилин грає в НБА, але до збірної приїхав. Війна наклала свій відбиток. Ці люди, на мій погляд, вже не бачать себе українцями.

Бродський запропонував несподіваний варіант помсти легіонерам за відмову виступати за збірну України з баскетболу

Шульга вперше в НБА, намагається зарекомендувати себе в Бостоні, бо перебуває в ненадійному стані – можна зрозуміти. Пустовий за дванадцять років не пропустив жодної гри, втомився. Але найбільше розчарування – це мої діти з Черкас, із моєї приватної школи. Скапінцев залишив США і гратиме в Ізраїлі. Чому не доїхав до збірної – не знаю. Леня одного разу я вмовив, він три гри провів і все. Ми на нього ніколи й не розраховували. Він поїхав з Дніпра зі скандалом, всіх родичів з Луганської області вивіз, не контактуємо.

Кличко травмований, у Новицького проблеми з паспортом, Михайлюк наче має ушкодження, але навіть якщо це так, то все одно мав приїхати в збірну. Йому не важко купити квиток – має чотиримільйонний контракт. До речі, за угодою, один відсоток його агент мав віддавати на баскетбольну школу в Черкасах. Два роки виконував умови, а потім перестав.

Завдяки країні, мені, ну і, звісно, своїй роботі, вони зараз у шоколаді, а контакту взагалі немає. Хлопці ж закінчували університет в Черкасах, то викладачі кажуть, що випускників такого ж віку вони вже ховали, а баскетболісти за збірну зіграти не в змозі, ховають нас. Ганьба. Це важко витримати", – сказав Бродський в інтерв'ю Спорт24.

Нагадаємо, від приїзду у збірну України на матчі прекваліфікації до ЧС-2027 відмовились одразу шестеро легіонерів – Максим Шульга (Бостон Селтікс), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Олексій Лень (Лос-Анджелес Лейкерс), Владислав Семерич (Індіан Хіллс), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим) та Володимир Герун (Осака Евесс).

