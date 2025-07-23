Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) розповів, що хотів би побачити бій між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та володарем титулу IBF у крузервейті Джеєм Опетайєю (28-0, 22 KO).

"Дякую Богу, що зміг колись побитися з Усиком. У нас з ним був рівний бій, він мій найсильніший суперник, як і Джей Опетая. Немає такого боксера, який зміг би перемогти Усика.

"Він знищує суперників": відомий тренер назвав найнебажанішого суперника для Усика

Я б хотів один бій подивитися – проти Опетайї в крузервейті або хевівейті. У хевівейті, думаю, Усик без проблем, не те що без проблем, але розібрався б з ним, а у крузервейті – навряд чи", – сказав Брієдіс в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, Джей Опетайя є непереможним чемпіоном світу за версією IBF у важкій вазі. У своєму останньому поєдинку австралієць нокаутував італійського боксера Клаудіо Скуео.

До слова, Олександр Усик боксував з Майрісом Брієдісом у 2018 році в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

"Може спробувати себе в політиці": Зав'ялов – про те, чим займатиметься Усик після завершення кар'єри