Британський боксер надважкої ваги Джонні Фішер (13-1, 11 KO) впевнений, що є боксери на планеті, які можуть виграти в абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО), який залишається непереможним.

"Мені здається, Джей Опетайя може побити Усика у важкій вазі. Вони можуть зустрітись, якщо Опетайя підійметься у вазі, або це може статися у бріджервейті. Джозеф Паркер може – він швидкий для своєї ваги. Він завжди був відомий швидкістю рук.

Можливо, надважковаговик середніх розмірів може бути незручним для Усика. Стилі роблять поєдинки: Джошуа проходив таких бійців, як Кличко та Повєткін, знищував їх. Тайсон Ф’юрі робив те саме з іншими бійцями, але стилістично Усик здається найстрашнішим для цих більших надважковаговиків.

Усик літає навколо них і жалить, виснажує їх тактично та ментально. Можливо, стиль Паркера виявиться складним для нього, оскільки він досить швидконогий і зі швидкими руками", – цитує Фішера Seconds Out.

Усик 19 липня у Лондоні, нагадаємо, нокаутував у п’ятому раунді британця Даніеля Дюбуа та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

