"Не хочу сам себе розхвалювати, але я хороший боєць. Я кращий за те, що вони бачили, і починаю дедалі більше це усвідомлювати. Я знаю, що можу битися, але це трохи інше, ніж просто бій. Зараз я значно впевненіший у собі та у своїх здібностях.

Стилі роблять бої. Коли я був молодший, такий яскравий стиль, який має Езра (Тейлор), не був моїм криптонітом, але завжди створював мені певні труднощі й змушував нервувати. Я стаю кращим у цьому, але знаю, що наступного разу я його переможу. Такий тип боксера, як Лапін, що відходить назад – я його просто проковтну.

Саме це я й зроблю. Я не збираюся виходити й намагатися перебоксувати цього хлопця, бо Льюїс зробив це лише тоді, коли зрозумів, що Лапін слабкий і не має сили. З третього раунду він почав тиснути на нього, але в перших двох сам був обережним. Я ж не буду обережним. Я відразу ж піду вперед", – цитує Джонса The Ring.

До слова, у своєму останньому поєдинку Трой Джонс програв своєму земляку Езрі Тейлору. Бій між Лапіним та Джонсом відбудеться 1 листопада у Манчестері.

