Збірна Бразилії здолала Францію й стала суперницею Італії у півфіналі світової першості з волейболу.

Чемпіонату світу з волейболу, жінки, 1/4 фіналу

Бразилія – Франція 3:0 (27:25, 33:31, 25:19)

Кривдниці України з камбеком пробилися в півфінал, Італія здолала Польщу: жіночий ЧС з волейболу (ВІДЕО)

Жіноча збірна Бразилії з волейболу оформила вихід до півфіналу чемпіонату світу-2025. У чвертьфіналі віце-чемпіонки планети впевнено перемогли команду Франції з рахунком 3:0.

Перший сет вийшов напруженим: бразилійки швидко створили перевагу у п’ять очок, однак суперниці зрівняли гру і довели справу до "більше-менше". Ключовий розіграш залишився за Бразилією – 27:25.

У другій партії ініціатива теж переходила з рук у руки. Француженки вели 20:19, але кінець сету знову приніс драму. Після кількох змін лідера перемогу здобули південноамериканки – 33:31.

Третій сет проходив під контролем Бразилії. Команда поступово збільшувала відрив і завершила матч перемогою 25:19. Підсумковий рахунок – 3:0 на користь віце-чемпіонок світу.

Таким чином, сформувалася перша півфінальна пара турніру. Бразилія зіграє проти Італії, яка у своєму чвертьфіналі здолала Польщу. Матч відбудеться у суботу, 6 вересня, о 15:30 за київським часом.

Іран захистив титул – знову переміг Італію у фіналі чемпіонату світу U-21 з волейболу