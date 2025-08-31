Жіноча збірна Бразилії спокійно перемогла Домініканську Республіку і вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з волейболу. Результат поєдинку та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу з волейболу, жінки, 1/8 фіналу

Бразилія – Домініканська Республіка – 3:1 (18:25, 25:12, 25:21, 25:12)

Збірна Бразилії пробилася до чвертьфіналу жіночого чемпіонату світу. У матчі 1/8 фіналу бразилійки поступилися першою партією, але змогли переламати гру й вирвати перемогу у чотирьох сетах.

Старт поєдинку став справжньою несподіванкою – команда Домініканської Республіки впевнено виграла перший сет 25:18, скориставшись серією помилок фавориток. Але далі ситуація кардинально змінилася: у другій партії Бразилія домінувала і зрівняла рахунок 25:12. Третій сет виявився напруженішим – 25:21, а в четвертій партії латиноамериканки знову не залишили шансів суперницям – 25:12.

Таким чином Бразилія, яка займає друге місце у світовому рейтингу, виходить до чвертьфіналу, де зіграє проти збірної Франції. Нагадаємо, француженки сенсаційно вибили Китай у матчі 1/8 фіналу.

