Жіночий ЧС-2025 з волейболу. Матч за 3-тє місце

Японія – Бразилія – 2:3 (12:25, 17:25, 25:19, 29:27, 16:18)

Збірні Бразилії та Японії програли Італії та Туреччині в півфіналі відповідно, тож могли претендувати лише на бронзові нагороди. Перший сет був за бразилійками, які легко розбили суперниць з рахунком 25:12. Другий сет також завершився перемогою Бразилії, але вже більш скромно – 25:17.

Італія у п’ятисетовому трилері здолала Бразилію та вийшла у фінал чемпіонату світу-2025 з волейболу

Але старт третьої партії був за японками, які повели у 8 очок. Бразилійки скоротили відставання, але Японія зуміла перемогти – 25:19. Четвертий сет почався з ривка Бразилії +5, але Японія зуміла відігратись. Команди тримали паритет до рубежу у 20 очок, а завершилось все перемогою японок у "більше-менше" – 29:27.

Все вирішилось у п'ятому сеті, де перемогу в "більше-менше" святкувала Бразилія – 18:16. Таким чином збірна Бразилії на другій світовій першості поспіль входить до трійки призерок змагань. У 2022 році вони завершили змагання на другому місці, поступившись у фіналі Сербії – 0:3.

Визначився перший фіналіст жіночого ЧС-2025 з волейболу – кривдниці України зазнали прикрої поразки