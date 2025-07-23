Видатні українські боксери Віталій та Володимир Кличко були присутні на акціях протесту щодо ухвалення законопроєкту про НАБУ і САП.

У вівторок, 22 червня Верховна Рада проголосувала за закон №12414, який підпорядковує НАБУ та САП Офісу генпрокурора. Внаслідок цього рішення у Києві та інших містах відбулися акції протесту. На мітингу у столиці України були помічені мер Києва та екс-чемпіон світу у надважкій вазі Віталій Кличко і його брат, легендарний боксер Володимир Кличко.

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Раніше Віталій Кличко розкритикував дії українських депутатів, заявивши, що ухвалений закон не наближає Україну до Європейського Союзу, демократії та верховенства права.

Додамо, що законопроєкт №12414 підтримали 263 депутати, серед них відомі спортсмени Жан Беленюк, Ольга Саладуха та Василь Вірастюк.

Брати Кличко доєднались до акції проти закону №12414 pic.twitter.com/1prklIgVxK — Марічка, що готує шоколадки (@Tym_Mary) July 22, 2025

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