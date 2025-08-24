Видатні українські боксери Віталій та Володимир Кличко звернулися до українців на честь Дня Незалежності.

Колишній чемпіон світу з боксу, а нині мер Києва Віталій Кличко висловив впевненість у хорошому майбутньому України.

Усик, Харлан та Верняєв продекламували вірш Симоненка на честь Дня Незалежності України – ВІДЕО

"Сьогодні, в День Незалежності, українці продовжують боротьбу за свою волю, за державність своєї країни. Насамперед ми вітаємо захисників, які в кривавих боях відстоюють нашу свободу. Віддаємо шану Героям, які поклали своє життя за майбутнє української держави…

Ми вистоїмо і зробимо Україну успішною. Бо любимо свою країну. З Днем Незалежності, непохитні, сміливі й талановиті українці. Слава Україні та її Героям", – написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Брат Віталія, Володимир також сказав важливі слова на честь 34-ї річниці незалежності нашої країни.

"Сьогодні в Україні – День Незалежності. А отже, і день свободи, день демократії. Ця незалежність має ворога – російський імперіалізм. Вона має майбутнє – європейську інтеграцію.

Дякуємо всім нашим прихильникам. Хай живе вільна Україна. Слава Україні. Героям Слава", – написав Володимир у своєму Х.