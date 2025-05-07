Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився своєю думкою щодо того, чому в Україні народжуються такі талановиті боксери.

– Моя прабабуся Іда була з Одеси. Те, що я завжди помічаю в людях з України, це їхня стійкість, їхній бойовий дух: ви, Ломаченко, брати Клички – всі великі бійці. Але це маленька країна, населення якої становить лише 10% від населення США. Що робить вас такими жорсткими?

– Україна – боксерська країна, багато людей хочуть розвиватися, у них немає грошей, вони йдуть на бокс, бо бокс – вид спорту не для слабких.

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І у нас є талановиті молодші хлопці. Брати Клички дали шанс мені і всім українським боксерам. Це можливо, якщо ви будете добре працювати. Бути чемпіоном світу можливо, потрібно просто вибудувати це. Україна – дуже талановита боксерська країна, дуже жорсткий, дуже витривалий народ, – сказав Усик у інтервʼю для Mystic Zach.

До слова, Олександр Усик проведе матч-реванш з Даніелем Дюбуа 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі.

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