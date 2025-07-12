Боксер середньої ваги Волтер Ф’юрі (3-1, 0 КО), який є двоюрідним братом колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, вперше у кар’єрі зазнав поразки.

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У Ліверпулі на шоу від промоутерської кампанії Queensberry Promotions він за очками поступився латвійському джорнімену Крістапсу Зульгісу (10-59-3, 5 КО). Поєдинок тривав чотири раунди. Вже в першій трьохвилинці Зульгіс відправив суперника у нокдаун, що стало справжнім шоком для місцевої публіки. За підсумками бою судді віддали перемогу представнику Латвії з рахунком 38:37.

До поєдинку 28-річний Волтер Ф’юрі вважався фаворитом не лише у глядачів, а й і у фахівців та експертів.

BIG UPSET AS FURY IS BEATEN



Walter Fury (Cousin of Tyson) is dropped in Round 1 and loses a 38-37 decision over 4 Rounds to the 9-59-3 Kristaps Zulgis in Liverpool pic.twitter.com/78oWMlm4Ha — Tokkerū (@ATokkers5) July 11, 2025

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