– На твою думку, чи може хтось перемогти Олександра Усика?

– Так, я можу!

Відомий американський тренер назвав боксера, який переміг би Усика: "Дрібніші бійці завдають більше проблем"

– А крім тебе, ще хтось може його здолати?

– Я так не вважаю, ні. Не можу згадати нікого, хто міг би його перемогти, – сказав Х'юї Ф’юрі в коментарі YouTube-каналу Boxing King Media.

Нагадаємо, що Х'юї Ф'юрі (30-3, 17 КО) – це двоюрідний брат екс-чемпіона світу в надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі, який двічі зустрічався з Олександром Усиком і обидва рази програвав.

У червні Х'юї мав битися проти бельгійця Майкла Піроттона (10-1, 4 КО), але бій скасували через травму британця.

